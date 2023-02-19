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【財政預算案2023】財政預算案封面選橙色　陳茂波：對香港未來充滿信心及期盼、竭盡全力拼經濟惠民生

宏觀解讀 18:30 2023/02/19

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【財政預算案2023】財政預算案封面選橙色　陳茂波：對香港未來充滿信心及期盼、竭盡全力拼經濟惠民生

財政預算案周三（22日）公布，財政司司長陳茂波今年選用橙色為預算案封面，並稱自己對香港的未來充滿信心和期盼。陳茂波指，香港正處復常路上、經濟正重拾動力，儘管在資源偏緊下面對較多制約，但仍無礙港府竭盡全力拼經濟、惠民生，為香港未來發展作長遠布局。

陳茂波在網址指，每年內外環境不一，為籌備預算案帶來新挑戰，今年的挑戰在於經歷了3年疫情的打擊，加上外圍經濟疲弱，幾年下來累積頗高的赤字，但社會經濟的復蘇仍須鞏固，對未來的投資亦需要加力支持。

他又承認，政府於疫情期間透過「擴張性財政政策」 、及逆周期措施，有效緩減經濟下行對市民和企業所做成的壓力、穩住了社會和民生，但財政儲備無可避免下降。

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記者：宋佩恩

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