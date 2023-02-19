【NBA】明星賽環節激嬲「尚氣」 劉思慕狠批「唔好笑」

▲ NBA明星賽在猶他州舉行。

美國國家籃球協會（NBA）於周末舉行明星賽，場內的一個小環節卻意外引起爭議。事件更引起Marvel超級英雄電影《尚氣》華裔主角劉思慕（Simu Liu）不滿，狠批環節「唔好笑」。

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猶他爵士（Utah Jazz）主場舉辦的NBA明星賽周末中途，場中大螢幕開始「明星臉」（celebrity look-a-like）的小環節，把鏡頭拍向與明星「撞樣」的現場觀眾。

當螢幕顯示出現劉思慕的樣子時，鏡頭正好影住一名亞裔男球迷，暗指對方與劉思慕相貌相似。劉思慕事後在社交平台Twitter發言，直言自己享受今次明星賽周末，但此事實在「唔好笑」。

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不少網民同意劉思慕，有人更指今次上鏡的觀眾除了同為亞裔外，樣貌與劉思慕並無太大相似之處，直斥舉動猶如在現場宣傳對亞裔人士的相貌刻板印度。

劉思慕上周六（18日）代表NBA名宿韋德（Dwyane Wade）任領隊的隊伍，參加當日的明星名人賽。劉思慕及後澄清，批評非針對NBA，而是針對攝影師。

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責任編輯：吳漢培