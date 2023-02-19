【加密資產】美國證交會起訴Terra創建人 涉違反註冊和反欺詐規定

美國證券交易委員會（SEC）於周四（16日）對新加坡加密貨幣公司Terraform Labs及其創辦人權道亨（Do Kwon） 提起民事欺詐訴訟，指被告策劃加密資產證券欺詐，違反美國證券法和交易法的註冊和反欺詐規定，形容T erraform 和權道亨 策劃了數十億美元的「加密資產證券欺詐」 。



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SEC指出，Terraform和權道亨向投資者推銷加密資產證券，並反覆聲稱這些代幣會升值。 聲明還指，Terraform和權道亨在營銷LUNA代幣時誤導和欺騙了投資者， 該公司將UST宣傳為一種「有收益」的代幣，願意支付高達20%的利息。

SEC執法主管Gurbir Grewal在一份聲明中表示，今天的行動不僅讓被告對他們在Terra崩潰中所扮演的角色負責，而且再次強調他們關注的是產品的經濟現實，而不是將標籤套在其上。

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權道亨 目前下落不明，但據韓國情報部門指，他可能身處塞爾維亞，因他涉及TerraUSD的崩潰而在韓國被通緝。

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撰文：鄭昊彤