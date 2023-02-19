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【券商點睇】料ChatGPT加速AI應用場景落地 醫渡科技業務空間有望擴大

股樓投資 18:21 2023/02/19

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國泰君安表示，ChatGPT的出現有望加速產業化、商業化的落地，AI在垂直領域的價值將被市場充分認知。醫渡科技（02158）深耕醫療領域多年，算法、模型完善，並已形成完整生態，隨著AI技術在醫療領域的應用場景持續落地，公司業務空間有望進一步打開。

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

 

該行預計公司2023至2025財年營業收入分別為11.4億、14.1億、及19.1億元。公司聚焦床研究、診斷治療、公共衛生三大場景，以YiduCore為核，智能醫療生態持續推進。考慮公司目前各業務板塊保持高位增長，採用PS法估值，維持「增持」評級，目標價11.26元。

 

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

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該行據F&S報告指，公司在醫療智能市場、醫療機構及監管機構細分市場、新興醫療智能企業細分市場的市佔率均為第一，繼續保持龍頭優勢。同時醫渡仍在加大研發及推廣，大數據業務升級推出全病種數據庫平台，生命科學板塊不斷落地國際MNC客戶，惠民寶服務半徑不斷擴大，都將為長期發展打好基礎。


【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

 

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撰文：鄭昊彤

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人工智能 港股 醫渡科技（02158）

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