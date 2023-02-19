【大行報告】里昂：今年為復甦之年 上調保誠目標價至153元

里昂表示，預計保誠（ 02378）今明兩年的新業務利潤（NBP）分別將增長16%及27%，並重申其「買入」評級，目標價由135元上調至153元。

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

該行表示，2023年對保誠而言是復甦之年，主要因中國內地及香港通關使得內地客戶業務（MCV）回歸，又指公司將迎來新一任行政總裁，期待未來數月或有新措施推出。



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撰文：鄭昊彤