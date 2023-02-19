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【券商點睇】整改及疫後消費貸需求恢復 料360數科收入增速

股樓投資 16:32 2023/02/19

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興業證券表示，360數科（03660）在今年隨著整改完成，加上疫後消費貸需求恢復，用戶還款意願和還款能力提升下，推動授信通過率提升和風險成本下降，料其收入增速將恢復到12.5%，歸母淨利潤率恢復到25.8%。該行首予其「增持」評級，目標價113.8元

 

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

 

該行指，超頭部平台貸款餘額市場份額在整改之前超過50%，整改後將釋放出更多市場增量。同時大量資金實力較弱公司徹底退出信貸市場，作為二梯隊龍頭的360數科在行業格局變化中可獲取更多客戶。

為減輕擔保金對業務規模的壓制，在前期合作獲得金融機構認可後，公司在2019年第三季開始大力推進輕資產化轉型，輕資產業務放款佔比已從2019年的14%提升至2022年第三季的58%。

 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹 兔年值留意的10大收息股【見下頁】

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此外，公司在行業中最早使用RTA-DMP模型，主要通過抖音等流量平台獲客，借款用戶數在2022年仍然保持穩健增長，2023年授信通過率和借款轉化率提升有望推動累計借款用戶實現16.1%增長。公司貸款餘額市場份額已經從2019年的1.8%提升到2.4%，市場份額有望持續提升。


【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
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撰文：鄭昊彤

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港股 360數科－S（03660）

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