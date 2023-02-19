【烏克蘭戰爭】歐盟尋團結成員國聯合購武 望加快購軍備增援助

全球各國領袖周末聚首德國慕尼黑，舉行安全會談。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表明，需要加大軍事援助烏克蘭。有外交人員透露，歐盟成員國外長將再開會，商討如何再增對烏軍援。

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馮德萊恩上周六（18日）在會上表示，現時有需要加快生產軍事裝備，向烏克蘭提供軍隊急切需要的標準軍事用品。馮德萊恩稱按現時戰況，有信心說服成員國暫時放棄長久以來武器購買的準則。

歐盟官員及外交消息人士指出，成員國外長相信會在周一（20日）於布魯塞爾會晤，商討聯合採購烏軍如今急需的155毫米炮彈。知情人士稱聯合訂單更有效率，而且能助武裝生產行業加大投資。

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烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，彈藥庫存是重要問題，並在會議中曾與國防工業領袖商討問題。他指獲行內領袖確保一定生產量，現時需要資金投入生產，與安排運輸渠道。

不過，外界相信歐盟不會在周一會議後作出任何宣布，估計數日後才有正式公布。外交人員稱，歐盟正商討如何加大軍事裝備生產，以及聯合採購如何募集資金。

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責任編輯：吳漢培