【加密貨幣】監管壓力加大 幣安疑考慮退出美國

據《彭博》引述消息指，幣安（Binance）考慮退出美國。報道指出，幣安已受到證券交易委員會、商品期貨交易委員會、司法部和國稅局的調查，而幣安早前一家主要銀行合作伙伴和穩定幣發行方亦受到監管機構的嚴格審查。



【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

報道指，幣安正研究是否解除與銀行和服務公司等中介機構的關係，同時亦正重新評估在美國進行的風險投資。上述知情人士表示，幣安考慮下架位於美國的項目發行的全部代幣，包括Circle發行的穩定幣USD Coin。

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幣安創辦人趙長鵬周五（17日）發推文回應，當前收縮了在美國的一些潛在投資或對破產公司的競標，先尋求准許。他亦表示，有關幣安將下架所有美國發行代幣的說法「有誤」（false）。



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撰文：鄭昊彤