美國前總統卡特短暫入院 返家接受善終寧養

年近百歲的美國前總統卡特（Jimmy Carter）近日一度入院，終在上周六（18日）決定返回家中，接受善終寧養服務，走過剩餘人生。

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卡特創辦的非牟利組織卡特中心（Carter Center）上周六發表聲明，指卡特因身體狀況短暫入院後，獲得家人及醫療團隊支持下，決定返回家中接受善終寧養服務，在家人陪伴下走過人生最後一程。

卡特孫仔Jason表示，上周五（17日）曾到訪爺爺位於喬治亞州的家中，指祖父母家中一如以往平靜及充滿愛意。

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去年10月剛滿98歲的卡特是美國現存年齡最大前總統，任期為1977年至1981年。他於2015年從罹患腦癌中康復，惟身體狀況自2019年起每況愈下，並曾多次接受手術減輕腦壓。

據悉，現總統拜登（Joe Biden）與卡特家族與其圈內幕僚保持密切聯絡。一名官員透露，拜登更曾建議卡特就身體狀況尋求醫療協助。拜登就任百日時，更與第一夫人吉爾（Gill Biden）前往喬治亞州探望卡特夫婦。

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責任編輯：吳漢培