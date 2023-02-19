  • 25°C
香港時間 : 2023219日 (週日) 15:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國前總統卡特短暫入院 返家接受善終寧養

環球社會熱點 14:47 2023/02/19

分享：

分享：

年近百歲的美國前總統卡特（Jimmy Carter）近日一度入院，終在上周六（18日）決定返回家中，接受善終寧養服務，走過剩餘人生。

醫生稱拜登健康充滿活力 適宜繼續擔任總統 【下一頁】

卡特創辦的非牟利組織卡特中心（Carter Center）上周六發表聲明，指卡特因身體狀況短暫入院後，獲得家人及醫療團隊支持下，決定返回家中接受善終寧養服務，在家人陪伴下走過人生最後一程。

卡特孫仔Jason表示，上周五（17日）曾到訪爺爺位於喬治亞州的家中，指祖父母家中一如以往平靜及充滿愛意。

Bruce Willis證實患認知障礙 家人：明確診斷是種解脫 【下一頁】

去年10月剛滿98歲的卡特是美國現存年齡最大前總統，任期為1977年至1981年。他於2015年從罹患腦癌中康復，惟身體狀況自2019年起每況愈下，並曾多次接受手術減輕腦壓。

據悉，現總統拜登（Joe Biden）與卡特家族與其圈內幕僚保持密切聯絡。一名官員透露，拜登更曾建議卡特就身體狀況尋求醫療協助。拜登就任百日時，更與第一夫人吉爾（Gill Biden）前往喬治亞州探望卡特夫婦。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

挪威檢獲北韓盜竊加密貨幣 價值約4560萬
2023/02/17
挪威檢獲北韓盜竊加密貨幣 價值約4560萬
美軍用300萬飛彈擊落飛行物 疑為百元業餘俱樂部氣球
2023/02/17
美軍用300萬飛彈擊落飛行物 疑為百元業餘俱樂部氣球
網民狂嘲Kendall Jenner修圖過度 本尊拍片解畫
2023/02/17
網民狂嘲Kendall Jenner修圖過度 本尊拍片解畫
美國與歐盟擬設聯盟 採購電動車電池關鍵原料礦產
2023/02/16
美國與歐盟擬設聯盟 採購電動車電池關鍵原料礦產
美國人觀看串流平台時間將超電視 TikTok成關鍵
2023/02/16
美國人觀看串流平台時間將超電視 TikTok成關鍵

你可能感興趣

挪威檢獲北韓盜竊加密貨幣 價值約4560萬
17:12 2023/02/17
挪威檢獲北韓盜竊加密貨幣 價值約4560萬
美軍用300萬飛彈擊落飛行物 疑為百元業餘俱樂部氣球
12:37 2023/02/17
美軍用300萬飛彈擊落飛行物 疑為百元業餘俱樂部氣球
網民狂嘲Kendall Jenner修圖過度 本尊拍片解畫
08:05 2023/02/17
網民狂嘲Kendall Jenner修圖過度 本尊拍片解畫
網絡熱話 卡特 美國 腦癌 拜登

上一篇文章

【土耳其地震】土敍兩國4.6萬人遇難 搜救行動將停止（持續更新）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日 時間00:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日 時間00:00）
【土耳其地震】艾素遇難終年31歲 英超踢過車路士及紐卡素
【土耳其地震】艾素遇難終年31歲 英超踢過車路士及紐卡素
【土耳其地震】土敍兩國4.6萬人遇難 搜救行動將停止（持續更新）
【土耳其地震】土敍兩國4.6萬人遇難 搜救行動將停止（持續更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：烏克蘭別無選擇（持續更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基：烏克蘭別無選擇（持續更新）
里安納度想擺脫「女友25歲魔咒」或情定熟女
里安納度想擺脫「女友25歲魔咒」或情定熟女
【新冠疫苗】新加坡確認首宗接種後死亡事故
【新冠疫苗】新加坡確認首宗接種後死亡事故
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款