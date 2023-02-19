【ChatGPT大熱】AI版Bing難長時間對話 微軟限制每日最多問50條問題

微軟（Microsoft, 美：MSFT）將旗下搜尋引擎Bing融入OpenAI的AI聊天機械人ChatGPT，在測試後發現在長時間對話上仍有困難。微軟表示將限制每天最多可以問必應的AI 50個問題，每次對話最多5個問題。

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微軟指出，由於AI版Bing在公測後出現一系列問題，現決定對其對話進行限制，因為長時間的聊天可能出現「混淆」的聊天模型場景，偏離其原來協助搜索引擎的原意。

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微軟亦表示，未來會考慮擴大問問題上限，並向測試人員徵求意見。微軟曾指，改進AI產品的唯一方法是將其推向世界，並在與用戶交互中學習。



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撰文：鄭昊彤