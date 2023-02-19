【美國經濟】受高通脹及加息影響 美國上季家庭債務升至近17萬億美元新高

美國紐約聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of New York）於周四（16日）發布的報告顯示，美國去年第四季的家庭債務升至16.9萬億美元（約131.8萬億港元）的新高，按季增加2.4%至3940億美元（約3萬億港元），是20年來的最大季度增幅，亦較疫情開始前高出2.75萬億美元。

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受高通脹及利率上升影響，抵押貸款和信用卡貸款餘額大升。至去年12月底止，抵押貸款餘額增加2540億美元，至11.92萬億美元。



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至於信用卡貸款餘額在上季增加610億元，汽車貸款餘額增加280億美元。 整體債務上升，主要因為聯儲局在去年3月開始將息率由接近零水平，加至年底時4厘以上。

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撰文：鄭昊彤