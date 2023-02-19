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【裁員潮】蘋果據報削減外包員工 已切斷數百外包員工聯繫

環球政經 13:45 2023/02/19

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科企裁員潮下，蘋果（美：AAPL）雖然未有如其他公司般現大型裁員，但據報已開始削減外包員工數量。報道指，蘋果在過去數天開始切斷與數百名外包員工的聯繫。


 

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

 

報道引述消息指，蘋果未有等待通常每12至15個月續簽的合約到期，而是直接解僱外包員工。相關員工為受僱於外部機構，並與蘋果員工一起從事項目。

 

有蘋果內部人士表示，蘋果認為削減外包員工是減少勞動力的一種更簡單方法，因公司毋須支付遣散費或面臨員工指控不當解僱的潛在訴訟。

 

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

蘋果未有披露其外包員工規模，但過去報告顯示其數量為數千，有三十幾家人力公司幫助進行項目管理、發布活動，以及創建Apple Maps。

 


【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
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撰文：鄭昊彤

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蘋果（Apple，美：AAPL） Apple 裁員

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