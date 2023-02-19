【裁員潮】蘋果據報削減外包員工 已切斷數百外包員工聯繫

科企裁員潮下，蘋果（美：AAPL）雖然未有如其他公司般現大型裁員，但據報已開始削減外包員工數量。報道指，蘋果在過去數天開始切斷與數百名外包員工的聯繫。





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報道引述消息指，蘋果未有等待通常每12至15個月續簽的合約到期，而是直接解僱外包員工。相關員工為受僱於外部機構，並與蘋果員工一起從事項目。

有蘋果內部人士表示，蘋果認為削減外包員工是減少勞動力的一種更簡單方法，因公司毋須支付遣散費或面臨員工指控不當解僱的潛在訴訟。

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蘋果未有披露其外包員工規模，但過去報告顯示其數量為數千，有三十幾家人力公司幫助進行項目管理、發布活動，以及創建Apple Maps。



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撰文：鄭昊彤