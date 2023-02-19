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【騰訊700】馬化騰雷軍李彥宏現身北京座談會　滴滴程維亦有出席

股市 07:37 2023/02/19

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【騰訊700】馬化騰雷軍李彥宏現身北京座談會　滴滴程維亦有出席

​​​​​​騰訊 （00700） 主席馬化騰、網易 （09999） 首席執行官丁磊、小米 （01810） 創辦人雷軍、百度 （09888） 創辦人李彥宏、滴滴董事長程維等，罕有聚首一堂，於北京出席中國互聯網發展座談會，以及中國互聯網協會新春茶話會，座談會由中國互聯網協會組織召開，並由協會理事長尚冰主持，自2004年創辦以來，已舉辦19次，為政府和企業溝通平台。

與會嘉賓重點圍繞數實融合、科技創新、網絡安全、平台發展等方面進行交流，探討互聯網行業發展中面臨的熱點、難點問題，提出企業發展所面臨的困惑、訴求和建議，解放思想，暢所欲言，真誠對話，共敘發展。為全面貫徹落實黨的二十大會議精神和中央經濟工作會會議精神，把握大勢、堅定信心，認真履行企業責任，積極服務國家戰略實施，為加快網絡強國、數字中國建設貢獻智慧和力量。

同日的中國互聯網發展座談會，工業和信息化部黨組成員、副部長張雲明出席，並發表講話，會議強調「加強基礎設施建設，暢通發展大動脈」，「加強創新融合引領，培育發展新動能」，「加強安全規範保障，釋放發展新活力」，「加強對外開放合作，開闢發展新征程」。

【騰訊700】騰訊據報放棄VR硬件計劃

【騰訊700】騰訊升1%、爆款手遊《黎明覺醒：生機》　鐵定下周四推出

記者：譚志偉

港股 雷軍 丁磊 李彥宏 馬化騰 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 百度集團—SW（09888）
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