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【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人

股市 06:13 2023/02/19

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【馬雲行蹤】馬雲現身澳洲　密會「改變他一生」的人

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阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲最新被拍到現身澳洲墨爾本，仍是一身藍色衫的便服造型出現，在一坐建築物的大堂「篤」手機，其後內地網絡亦流傳多張照片，是馬雲與當地的一個家庭合照，其實這家庭正是被馬雲稱為改變他一生的人。

馬雲與David Morley一家人結緣近半世紀，1980年7月1日，16歲的馬雲遇到正在中國旅行的澳洲人Ken Morley一家，自此馬雲與Ken及Ken的兒子David成為筆友，多年來保持通信，Ken則在每次回信中為馬雲細心修改英文。Ken還提醒年輕馬雲「來信把行距留大點」，好讓他寫下修改意見。

5年後，馬雲獲Ken邀請前往澳洲，展開人生第一次出國旅行，馬雲將Ken視作為他開啟世界之窗的人生教練。Ken當年曾經支持在杭州師範學院讀書的馬雲，每隔6個月寄給馬雲一張支票，兩年多時間就總共寄了大約200澳元。Ken已於2004年離世，至今馬雲仍與David保持深厚友誼。

【馬雲行蹤】馬雲據悉現身香港晤重量級財金界　阿里巴巴全日升4%

【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮、見謝國民　食肆老闆合照大讚謙虛（組圖）

記者：譚志偉

港股 美股 馬雲 杭州 墨爾本 澳洲 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）
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