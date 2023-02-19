湯文亮：聯儲局何時停止加息

過去數個月，尤其是聯儲局三碼子、三碼子加息後，有老友問我，認識聯儲局決定加息的委員嗎？想知道何時會停止加息！雖然，聯儲局決定加息的委員有60、70人，但大多數是尸位素餐，聽主席鮑威爾（Jerome Powell）指示。如果老鮑說不加息，就很少人會唱對台。不過，今次議息前有些少不同，鮑威爾確診，令到有份投票的執委六神無主，雖然鮑威爾現在已經沒事，但已令到大家最近很少聽到有執委話要繼續加息。

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加息好處漸漸消失

雖然我一個聯儲局的執委都不認識，但我知道聯儲局很快就不會加息。理由很簡單，因為加息已經不能夠推動美滙上升，美國亦不能借美滙上升去割全世界韭菜，現在更加衰，美聯儲局雖然三碼子加息，但美滙不升反跌，由95衝上114之後便掉頭回落至102。加息不但浪費彈藥，甚至是為他人作嫁衣裳，因為這個世界不只美國持有美元，有不少國家持有美債，加息令到那些國家可以沽售美債，而那些美債平均在美滙95的時候買回來，已經差不多到期，現在賣走，有一定的利潤。如果聯儲局不加息，美滙不升，就算持有美債的國家或者基金賣走美債，就不可能有如此利潤，可以說買美債的人是以非常之低利息貸款給美國，加息代表聯儲局良心發現，給合理回報給在過去幾年買美債的人。

慢慢便會開始減息

聯儲局應該立刻停止加息，任由美滙下跌，令到那些持有美債的國家沒有機會割美國韭菜。不過，我相信是很困難，因為首先要聯儲局放下身段，停止加息代表在過去幾個月，大幅加息的做法是錯誤的。所以，聯儲局退而求其次，加息0.25厘，先做一個Warm Down ，下一次保持利息平穩，繼續就會開始減息。

節錄自第798期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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