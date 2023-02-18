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【傳聞新品】有錢人玩意 蘋果XR眼鏡有望秋季推出

環球政經 18:00 2023/02/18

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在元宇宙甚囂塵上之時，蘋果也曾跟風宣布研發XR眼鏡，網上有傳最早將在今年（2023年）春季發布旗下首款名為Reality Pro的XR眼鏡產品，上市發售時間則定在秋季。有業內人士猜測，Reality Pro將會和iPhone 15一起發布，「從產品定位而言，無論是主要功能還是產品定價，蘋果Reality Pro主要瞄準的競爭對手還是微軟的HoloLens MR頭顯。」

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

在蘋果內部，對此款眼鏡寄以厚望，部分負責新款混合實境眼鏡的管理者甚至認為，這個產品最終會取代iPhone，成為該公司的標誌性產品。盡管初代蘋果眼鏡價格高昂（約為3,000美元），但該公司的一些內部人士認為，這款裝置將讓消費者得以初步感受這誘人的願景。

早在2021年，著名市場分析師郭明錤在報告中預測，MR/AR將是科技業下一個10年大趨勢。對於蘋果而言，他預測蘋果的MR/AR產品藍圖將分3階段：2022年的頭盔式產品、2025年的眼鏡式產品、2030至2040年的隱形眼鏡式產品。蘋果MR設備的開發進程似乎波折不斷。

據悉，郭明錤今年年初表示，蘋果MR頭戴裝置的開發進度，由於機搆件落摔測試不及標準，加之軟件開發工具的延遲，致使大量出貨時間將由原本的2023年年中推後至第二季度末或第三季度。

相較目前市場已推出的VR、AR等設備，MR設備的差異化在於其更注重社交，因此多用在商用場景，而非遊戯領域。一個是產品本身的設計方曏，另外還考慮到目前其所處的生態環境，都不足以支撐較為大型的遊戲應用。

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編輯：沈春生

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