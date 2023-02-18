【TSLA】Tesla傳考慮競購加拿大鋰礦商Sigma Lithium　Sigma盤後漲逾兩成

據外電引述消息人士指，Tesla正在考慮競購加拿大鋰礦商Sigma Lithium（美：SGML）。消息刺激Sigma Lithium於周五盤後24.3%，收報36.63美元。據報，Tesla對Sigma Lithium的競購尚處於早期階段，最終可能未必成事。

報道指，Sigma Lithium最大股東一直在探索出售公司的可能性，並在礦商和電動汽車製造商之間進行權衡。該公司的最大股東A10 Investimentos，持有46%股份，是一家由Sigma Lithium聯席首席執行官Ana Cabral Gardner協助建立的巴西私募股權基金。另一位聯席首席執行官Calvyn Gardner也擁有該鋰礦商的部分股份。

不過，消息人士指，由於Sigma Lithium在過去12個月的股價已飈升2倍，潛在參力者或會對競購卻步。同時，Sigma Lithium或會在進一步發展主要項目後才退出。

Tesla及Sigma Lithium均未有回應。

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編輯：袁諾曦