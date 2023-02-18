【人造肉】德國麥當勞 推出人造肉版麥樂雞

早幾年人造肉成為一個投資主題，人造肉概念股Beyond Meat被抄到天高，後來業績不似預期，結果股價勁跌8成，之後更沉寂了好一段時間。近日，麥當勞高調宣布，將在德國推出由Beyond Meat供應食材的素麥樂雞（McPlant Nuggets），令其股價平地一聲雷，收市大升逾12%。

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據報道，McPlant Nuggets由豌豆、玉米和小麥加上天婦羅面糊制成，這是麥當勞與人造肉生産商Beyond Meat聯合開發的第二款産品。麥當勞自2021年以來一直在銷售與Beyond Meat合作開發的McPlant人造肉漢堡。

人造肉推廣的最大賣點就是環保減排，應對氣候危機。過去十多年時間，兩家人造肉公司的創始人在各種場合上都強調，全球面臨着嚴重的氣候危機，畜牧業是全球溫室氣體排放的主要污染行業。他們相信未來人造肉必將取代傳統畜牧業，既有益於健康，更造福於環境。

然而，人們為了環保會放棄吃肉嗎？對於歐美經濟發達國家基本不可能。2020年美國人均肉類消耗量是101.6公斤，是全球人均吃肉最多的國家，澳洲和阿根廷兩個畜牧業大國排名二三位；而中國僅為44.4公斤。

雖然近年來素食主義在歐美成為了一種時尚，但普通民眾對此不熱衷。2022年行業組織素食資源（Vegetarian Resource Group）所做的市場調查顯示，只有5%的美國人是素食主義者，和十年前並沒有太大的變化。由此看來，這些利淡的市場因素並非短短幾年間可以改變。

另一方面，成本也是一個重要因素，市場調研公司Good Food Institute的統計數據顯示，目前市場上的人造肉價格遠遠高於傳統肉類，牛肉類貴了1倍，豬肉類貴了2倍，雞肉類貴了3倍。 20%的消費者表示，他們因為價格原因不會購買人造肉。

GFI的2021年統計數據顯示，即便是在人造肉成本最便宜的美國，人造肉與真肉也有明顯的價格差距。美國市場牛肉漢堡肉餅的價格大約是5美元一磅，而人造肉肉餅的價格則超過了10美元。

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編輯：沈春生

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