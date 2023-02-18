【會計師行】安永女員工實名指控遭性騷擾　安永：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍

▲ 安永女員工實名指控遭性騷擾 安永：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍

安永爆出有女員工發實名舉報信，斥被高級職員性騷擾及職場欺凌。安永確認接到舉報，公司已啟動獨立部門進行的內部調查程序。安永對不道德行為零容忍，所有員工應及時發聲。公司將對收到的舉報徹底調查，並採取措施確保相關人員安全。

安永指，公司的《全球行為準則》為機構內全體人員提供了行為道德框架，無論個人在機構中屬於何種職位、職級或部門都必須遵守。對於收到的所有報告，公司都高度重視，並在嚴格保密的前提下對其進行徹底調查。

據該名安永女員工指，自己和女同事近日受邀到KTV時，被高管性騷擾，並投訴其他上司對此坐視不理，甚至對作出職場霸淩行為。

女員工在信中指，「在工作延伸場合中召集催促女同事前來陪同老闆、慫恿老闆進行肢體接觸，面對性騷擾的發生，兩人作為團隊核心領導人，不僅沒有立刻製止保護下屬，反而樂見其成，並在事後污名化受害者以為自己的所作所為開脫」。

她在信中又指，自己十分認可四大企業 文化和員工價值觀，「卻沒想到如今被區域高層視為草芥肆意踐踏、被直屬上級利用、作為取悅其頂頭上司的性資源進行利益輸送，我也為組織者、慫恿者的冷眼旁觀、惡意中傷感到無比心寒和悲哀」。

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編輯：袁諾曦