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【警世報告】OpenAI建議 政府應防止AI變宣傳機器

環球政經 16:00 2023/02/18

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ChatGPT帶來一場科技「虛火」席捲投資界，不過只有三分鐘熱度，不過三日便成明日黃花。雖然如此，有些學者卻煞有介事提出警世建議。開發ChatGPT的OpenAI公司，聯同斯坦福大學和喬治敦大學的一批研究人員警告說：像ChatGPT使用的那種大型語言模型可能被用作虛假信息活動的一部分，以幫助更容易地傳播宣傳。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

1月份發表的最新研究報告中，研究人員寫道，隨著生成性語言模型變得更容易獲得，更容易擴展，並寫出更可信和更有說服力的文本，它們將在未來對影響行動有用。

研究人員在論文中寫道：「我們的底綫判斷是，語言模型將對宣傳者有用，並將可能改變在線影響行動。即使最先進的模型被保密或通過應用程序接口（API）訪問控制，宣傳者也可能傾向於開源的替代品，部分慣於管控言論的政府也可能會自己投資於該技術。」

研究報告中舉了一個例子：一位研究人員在4chan（日本著名網上討論區）帖子的數據集上微調了一個語言模型，並用它在4chan上發布了30,000個生成的帖子，其中大部分是充滿攻擊性的仇恨言論。

該模型的開源代碼在被託管該模型的網站HuggingFace取下之前被下載了1,500次。一個人利用生成性人工智能在網上產生如此大規模的活動的能力，揭示了人們在沒有強大資源的情況下輕鬆發動影響力行動的潛力。

該論文還指出，可以使用目標數據來訓練模型，包括修改模型，使其對說服性任務更有用，並產生支持特定任務的傾斜性文本。

研究人員還建議對模型訪問進行更嚴格的控制，包括關閉安全漏洞和限制對未來模型的訪問。在內容方面，研究人員建議平台與人工智能供應商協調，以識別人工智能編寫的內容，並要求所有內容由人類編寫。最後，研究人員鼓勵機構參與媒體掃盲活動，並提供以消費者為中心的人工智能工具。

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編輯：沈春生

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