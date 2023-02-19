【市場攻防戰】東涌雙品牌酒店　藉臨海優勢＋深度遊吸客

疫市下，不乏本地酒店轉型及轉攻不同市場，萬豪國際旗下的東涌雙品牌酒店項目：福朋喜來登酒店及世茂喜來登酒店，於2020年12月逆市揭幕後，曾分別轉型檢疫酒店及轉攻多元化宅度假（staycation）體驗尋新出路。

該雙品牌酒店舵手樂杰新 (Sander Looijen) 接受本報專訪指，將繼續以零房價優惠力谷情人節、周末生意額，盼盡快回復至疫前水平。

過去疫情一度令酒店業陷入癱瘓，這位入行逾20年、來自荷蘭的總經理，更於疫市面對急速轉變的市場環境之際，來到本港出任新職，帶領團隊以截然不同的方式經營酒店。樂杰新直言，自己是性格樂觀的人，雖然期間面臨的挑戰艱鉅，可是：

回顧過去與團隊屢次部署危機應變方案也had a lot of fun（有很多樂趣），同時為團隊處理問題的方式感到非常自豪。

初期為配合防疫及轉攻本地市場，決定把東涌福朋喜來登酒店轉作檢疫酒店，東涌世茂喜來登酒店則主攻staycation，善用位於風景如畫的大嶼山、遠離繁囂的地理優勢，成功轉危為機。

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因應文化深度遊體驗、staycation等熱潮，還能啟發團隊構思出一個又一個創新的計劃，例如夥拍不同汽車廠商推出免費試駕體驗、安排專車接送住客到梅窩蜂園、梅窩荔枝山莊等遊覽。他透露：

兩間酒店在2022年的整體平均入住率分別為70%，惟期間亦受年初的第5波疫情，導致入住率非常低。至6月至8月期間，則升至大約85%至90%。

他又形容，在這段時間同時管理兩間不同的酒店「really interesting」（十分有趣），其中一個較深刻的例子，就是港府突然宣布酒店檢疫期縮短，「原本合共1,000多個房間（福朋喜來登酒店）有90%入住率，突然在一天之內，就有約400個房間退房。」惟累積了新冠疫情大流行的管理經驗，團隊已經「可以為所有挑戰做好準備，隨時作180度轉變。」

盡管香港放寛防疫措施，加速開關，不少港人已急不及待開展報復式旅遊，但是他認為，港人在過去3年已習慣了staycation，估計配合酒店的地理優勢推出不同嶄新staycation住宿優惠，依然有吸引力，在過去農曆新年期間以及情人節也有藉此策略吸客。

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今年初推出的「零房價」住宿餐飲優惠就讓客人使用餐廳Dining Credit，自由選擇享用中式、西式，甚至自助餐美食，或可在客房內用餐。他指：

仍可以看到我們的weekend business（周末業務）高於weekday business（工作日業務）。

估計年年初整體分別都可能達每40-50%，並且預期酒店生意可於今年第三至四季上升至最理想水平。

其中，世茂喜來登酒店設有室內及戶外場地，佔地近3,400 平方米，可用作舉辦婚宴、會議及宴會。他指，該酒店主要目標客群除了家庭及商務旅客等，還有會議及婚宴活動的客人，針對MICE產業，惟早前一直受疫情防控影響，難以著墨有關推廣。

現時，該酒店就可以因應企業需求，配合鄰近大自然環境，推出更多元化的team building（團隊建立）活動，讓重新舉辦、久違的大型面對面商務會議活動，不再限制於室內會議室等場地。

聯繫在地社區 深化特色建口碑

香港大嶼山北的東涌世茂喜來登酒店與東涌福朋喜來登酒店均位於同一建築物之内，臨海而建。

▲ 兩間酒店坐落於新購物中心及商場T Bay灣景薈之上（見受訪者圖背景）。該雙品牌酒店總經理樂杰新 (Sander Looijen) 認為，與當地社區建立聯繫，深化其社區特色以增強「在地社區感」也是一大重點發展策略。（陳永康攝）

他指：

在疫情大流行期間看到的機會（如staycation文化深度遊體驗）肯定會幫助我們進一步發展。並且意識到我們不僅是一間酒店，同時是位於大嶼山非常獨特的一個地方。更有望建立一個讓本地及海外旅客交流的聚腳點。

以世茂喜來登為例，他透露，目前已經夥拍許多與本地品牌及供應商等，包括本地精釀啤酒、咖啡烘焙商，使用本地產品。

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萬豪國際旗下的東涌雙品牌酒店項目世茂喜來登酒店與東涌福朋喜來登酒店總經理樂杰新 (Sander Looijen) 透露：「作為與旅發局緊密合作的酒店之一，已達成一系列相關安排。」將於未來數個月贊助推出兩間酒店的迎賓飲品計劃。

在餐飲設施上，世茂喜來登酒店頂層的酒吧及燒烤餐廳Sunset Grill，能眺望東涌大海和欣賞日落，並設有戶外露天區作招徠，作為打卡新興熱點。未來一周內，也會作為旅發局其中兩個選定目的拍攝場地。

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記者：張寶燕