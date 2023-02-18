【電動車新知】自動駕駛關鍵技術 激光雷達具潛力

激光雷達技術可說是自動駕駛的關鍵功能之一。在2021年時此項技術已被提出，現售車型上搭載的激光雷達中，國產激光雷達已經成了絕對的主流。在2023年2月份，禾賽科技在美國納斯達克上市，成為了全球市值第一的激光雷達公司。

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禾賽已經佔據全球自動駕駛雷達市場約60%的份額，全球15家頂級自動駕駛公司有12家使用了禾賽的激光雷達，但到2021年年底的歷史總交付量也只有2萬台上下。

相比自動駕駛公司，汽車廠商對於成本的控制更為嚴格，需要更低成本的激光雷達。據悉，禾賽賣得最好的半固態激光雷達 AT128，面向理想、集度、路斯特等汽車公司的單價只有數千元人民幣，是其雷達產品平均售價的約五分之一。

除了汽車之外，激光雷達有多種不同的應用，當中自動駕駛是最醒目的例子。早在2004年美國Velodyne的創始人，觀看了美國軍方的第一屆 DARPA無人駕駛挑戰賽，得到啟發利用多綫激光雷達來幫助無人駕駛汽車感知環境。Velodyne打開市場，不少公司投放資源在這方面的發展，禾賽科技是其中之一，更成為Velodyne的主要對手，並且後來居上。

2017年，禾賽推出了40綫激光雷達Pandar40，售價僅為Velodyne首款64綫激光雷達最初定價的一半。其時，百度是Velodyne，也是市場上最大的客戶，卻被禾賽搶下了訂單。

除了自動駕駛之外，激光雷達也應用於手機方面。iPhone 12 Pro系列多了一顆攝像頭，被稱為「激光雷達掃描儀」（LiDAR），其用途是發射端會向物體發射一束紅外激光，經物體反射被 CNOS 傳感器接收，激光經歷這段的時間則被稱為飛行時間（ToF），通過已知的光速和光通過的時間便能計算出與目標物體之間的距離。

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編輯：沈春生

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