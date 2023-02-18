【數字經濟】中國電子競技產業 5年來總收入首次下降

中國音數協遊戲工委近日發布了《2022年中國電競產業報告》，數據顯示，2022年中國電子競技產業總收入為1445.03億元，同比下降14.01%，是5年以來首次下降。

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電子競技內容直播、賽事、俱樂部、其他收入佔比為18.48%，共計267.01億元，同比下降4.17%。

2022年，中國電子競技用戶約4.88億人，同比下降0.33%，其中男性用戶佔比56.4%，女性用戶佔比43.6%，25歲至34歲的用戶數量最多，分部在四綫以下城市的用戶佔比最多，一綫城市佔比最少。

在2022年中國電子競技遊戲產品種類中，射擊類、MOBA類、體育競技類是產品數量佔比前三名，分別為：25.7%、17.1%、10%。此外，2022年中國國內共舉辦了108項電子競技賽事，相比2021年有所減少，其中69%採取線上線下相結合的形式舉辦。

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編輯：沈春生

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