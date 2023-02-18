【晶片供應】供過於求？晶圓廠打減價戰

早陣子，業界已有傳聞稱三星和世界先進積體電路公司，打算對部分成熟製程晶片降價一成。據悉，國內部分公司在去年第三季度就已經開始主動下調產品價格，業內價格戰早已打響。至於台灣方面，媒體《電子時報》近日報道，聯華電子已願意向在2023年二季度提高晶圓投片量的客戶提供10%至15%的價格折扣。

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第三方調研機構Omdia的統計數據顯示，2022年第四季度全球智能手機出貨量總計3.015億部，與上年同期相比下降15.4%，而第四季度的全球PC市場更是暴跌了28.5%，創下多家機構自追，追蹤PC市場出貨量以來降幅最大的季度。

受此影響，許多IC設計廠商及終端廠商都開始砍單以縮減開支。去年11月，全球筆電觸控板模組與觸控屏IC龍頭義隆電子宣布，將提前解除與晶圓代工廠簽訂的三年期產能產能保證合約，並支付違約金。

下游廠商砍單不止出現在成熟製程上，自去年四季度開始，台積電屢次傳出遭到砍單的消息，對象包括英特爾、聯發科、AMD等主流IC設計廠商。

台灣半導體行業分析師陸行之此前也做出過預測，他認為今年上半年代工廠平均產能利用率可能只有66%。

產能利用率下降更令人感到擔憂的是，除了此前價格暴跌的DRAM（動態隨機存儲器）的相關廠商外，目前行業內的產能擴充並沒有出現放緩的迹象。

去年12月，聯電董事會通過資本預算方案，預計投資10.69億美元（總投資100億美元）建設中國台灣南科晶圓12A廠P6廠區及新加坡P3廠，上述工廠將全部用於22納米及28納米製程的生產。

另一家代工巨頭格羅方德此前也宣布投資40億美元，擴建其位於新加坡的12寸產線，在擴建完成後，該工廠的產能將從105萬片/年產量提升至150萬片。

值得注意的是，以上擴建的產能全部集中在成熟製程上，而成熟製程代工價格的變化恰恰是晶圓廠「價格戰」的焦點，如果市場需求在上半年仍維持現狀，這或許將導致本輪降價潮愈演愈烈。

對於台積電、三星這樣的行業龍頭，即使消費電子市場再萎靡，也不會鬆懈對先進製程代工的搶占，尤其是3nm芯片進入量產階段的2023年。考慮到先進製程代工幾乎沒有降價的可能，頭部公司大概率會繼續擴大成熟製程產品的降價範圍，以穩定產能。

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編輯：沈春生

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