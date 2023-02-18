  • 23°C
香港時間 : 2023218日 (週六) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晶片供應】供過於求？晶圓廠打減價戰

環球政經 13:00 2023/02/18

分享：

分享：

早陣子，業界已有傳聞稱三星和世界先進積體電路公司，打算對部分成熟製程晶片降價一成。據悉，國內部分公司在去年第三季度就已經開始主動下調產品價格，業內價格戰早已打響。至於台灣方面，媒體《電子時報》近日報道，聯華電子已願意向在2023年二季度提高晶圓投片量的客戶提供10%至15%的價格折扣。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

第三方調研機構Omdia的統計數據顯示，2022年第四季度全球智能手機出貨量總計3.015億部，與上年同期相比下降15.4%，而第四季度的全球PC市場更是暴跌了28.5%，創下多家機構自追，追蹤PC市場出貨量以來降幅最大的季度。

受此影響，許多IC設計廠商及終端廠商都開始砍單以縮減開支。去年11月，全球筆電觸控板模組與觸控屏IC龍頭義隆電子宣布，將提前解除與晶圓代工廠簽訂的三年期產能產能保證合約，並支付違約金。

下游廠商砍單不止出現在成熟製程上，自去年四季度開始，台積電屢次傳出遭到砍單的消息，對象包括英特爾、聯發科、AMD等主流IC設計廠商。

台灣半導體行業分析師陸行之此前也做出過預測，他認為今年上半年代工廠平均產能利用率可能只有66%。

產能利用率下降更令人感到擔憂的是，除了此前價格暴跌的DRAM（動態隨機存儲器）的相關廠商外，目前行業內的產能擴充並沒有出現放緩的迹象。

去年12月，聯電董事會通過資本預算方案，預計投資10.69億美元（總投資100億美元）建設中國台灣南科晶圓12A廠P6廠區及新加坡P3廠，上述工廠將全部用於22納米及28納米製程的生產。

另一家代工巨頭格羅方德此前也宣布投資40億美元，擴建其位於新加坡的12寸產線，在擴建完成後，該工廠的產能將從105萬片/年產量提升至150萬片。

值得注意的是，以上擴建的產能全部集中在成熟製程上，而成熟製程代工價格的變化恰恰是晶圓廠「價格戰」的焦點，如果市場需求在上半年仍維持現狀，這或許將導致本輪降價潮愈演愈烈。

對於台積電、三星這樣的行業龍頭，即使消費電子市場再萎靡，也不會鬆懈對先進製程代工的搶占，尤其是3nm芯片進入量產階段的2023年。考慮到先進製程代工幾乎沒有降價的可能，頭部公司大概率會繼續擴大成熟製程產品的降價範圍，以穩定產能。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：【溫股知新】調整未完成  復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

編輯：沈春生

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【晶片供應】斥資數十億美元 晶片商台積電計劃擴建亞利桑那工廠
2022/11/09
【晶片供應】斥資數十億美元 晶片商台積電計劃擴建亞利桑那工廠
【晶片供應】蘋果計劃於美國採購晶片 減低對亞洲生產綫依賴
2022/11/16
【晶片供應】蘋果計劃於美國採購晶片 減低對亞洲生產綫依賴

你可能感興趣

【晶片供應】斥資數十億美元 晶片商台積電計劃擴建亞利桑那工廠
18:54 2022/11/09
【晶片供應】斥資數十億美元 晶片商台積電計劃擴建亞利桑那工廠
【晶片供應】蘋果計劃於美國採購晶片 減低對亞洲生產綫依賴
20:05 2022/11/16
【晶片供應】蘋果計劃於美國採購晶片 減低對亞洲生產綫依賴
台積電 科技產品 智能手機 晶片 台灣

下一篇文章

Subway正式宣布賣盤 估值逾100億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
個別學生進食「活力午餐」飯盒後感不適 大家樂：非常重視事件 暫停2月20及21日飯盒供應兩天
個別學生進食「活力午餐」飯盒後感不適 大家樂：非常重視事件 暫停2月20及21日飯盒供應兩天
【GOOGL】YouTube行政總裁宣布辭職　見證公司成為全球最大影片平台
【GOOGL】YouTube行政總裁宣布辭職　見證公司成為全球最大影片平台
【澳門旅遊】噴射飛航推 買一送一票價優惠
【澳門旅遊】噴射飛航推 買一送一票價優惠
CCL按周稍回落0.46%　企穩160點水平　中原：展望復活節前後重上170點
CCL按周稍回落0.46%　企穩160點水平　中原：展望復活節前後重上170點
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款