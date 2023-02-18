【蘋果手機】iPhone 15 Pro機身圖曝光 棄用Lightning改用Type-C

傳聞蘋果公司計劃將供應鏈產線轉移到中國大陸以外的地區，以分散產地較為集中的風險，首選印度和越南，外界亦猜測在墨西哥、印度尼西亞和馬來西亞作為蘋果的設廠備選。另一方面，蘋果高層曾透露未來iPhone將改用USB Type-C 傳輸埠的訊息，傳聞將從iPhone 15系列啟用新規格，而9to5Mac於當地時間周四（2月16日）發布iPhone 15 Pro的CAD模型機身圖，證實了一個說法。

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根據網媒9to5Mac報道，這些CAD圖檔是由蘋果公司提供給一家亞洲工廠的，目的是確保手機殼能與最新的iPhone同步發售。報導稱，CAD圖檔在尺寸和設計方面往往是準確的，不會讓工廠白白付出高昂的試產代價。

查看CAD圖檔，當中最明顯的就是iPhone 15 Pro將轉用USB-C接口（Type-C接口），取代了其長期採用的Lightning接口。

另一個比較明顯的變化就是iPhone 15 Pro變得「圓潤」了：手機邊緣採用了弧形設計，較iPhone 14系列更加圓滑，與框架形成更無縫的過渡。分析稱，這種設計將使得手機握感更舒適，減少邊框「割手」的問題。

至於體積方面，iPhone 15 Pro較14 Pro的機身小了幾毫米，鑑於它仍可能配備6.1英寸的顯示屏，意味着15 Pro的邊框可能更薄，屏佔比更大。而「靈動島」的功能也將延續，與上一代的大小差不多。

除此以外，手機背面攝像頭的佈局與iPhone 14 Pro相似，三個鏡頭與一個LED閃光燈排列在一個方形模塊中。但整個模塊較iPhone 14更加凸起，可能預示這一代相機鏡頭更厚，圖像傳感器尺寸更大。

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編輯：沈春生

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