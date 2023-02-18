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【美國民生】美國夢碎 富人移民潮

環球政經 11:00 2023/02/18

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總部位於倫敦的國際諮詢公司Henley&Partners發表一份2023美國財富報告，顯示愈來愈多的美國富豪選擇移居海外。

同場加映：【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

根據該報告顯示，2022年流入美國的高淨值人士比疫情前的峰值水平下降了86%，僅有1,500人。相比之下，從2013年到2019年，每年定居美國的富翁人數在6,400至10,800人之間。美國的中產階級一直在萎縮。葡萄牙、馬耳他、西班牙、希臘和意大利等國家是美國富人移民最多的目的地，這些國家向他們提供黃金簽證且有完善的移民計劃。

該報告引述Henley&Partners北美區負責人Mehdi Kadiri，這一變化的關鍵因素在於美國百萬富翁們的「美國夢」破滅。在美國苦苦掙扎的「美國夢」正在被這個不斷發展的消費者階層重新定義，這使更多人走出美國，在其他地方建立事業和家庭。

另外，美國國內一系列問題——如緊張的政治局勢、犯罪率和槍支暴力事件增加，以及性別平等和種族主義等社會問題，都令一部分富人選擇離開美國。

Kadiri又指出，在非西方國家崛起的新消費者階層最終將超過西方，他還透露，該公司在2022年收到了有史以來最多的移民諮詢，比2019年增加了447%，更多的美國居民正在考慮尋找新的棲居地。而這也讓該公司今年在美國新增了3個辦事處，以應對這龐大的外移需求。

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溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

編輯：沈春生

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