▲ 【加密貨幣】彭博：幣安據悉考慮退出美國 因監管壓力加大

彭博引述消息指，幣安（Binance）考慮退出美國，報道指，幣安已受到證券交易委員會、商品期貨交易委員會、司法部和國稅局的調查，幣安早前的一家主要銀行合作伙伴和穩定幣發行方受到監管機構的嚴格審查。幣安創辦人趙長鵬周五發推文回應，當前收縮了在美國的一些潛在投資或對破產公司的競標，先尋求准許。他表示，有關幣安將下架所有美國發行代幣的說法「有誤」。

Binance Coin（BNB）升2.2%，報313.54美元。

報道指，幣安正在研究是否解除與銀行和服務公司等中介機構的關係，同時也在重新評估在美國進行的風險投資。上述知情人士表示，幣安考慮下架位於美國的項目發行的全部代幣，包括Circle發行的穩定幣USD Coin。

幣安並未獲授權為美國的加密貨幣客戶提供服務。在該國運作的是Binance.US。這家規模小得多的交易所聲稱其獨立於幣安，且表示並無計畫離開美國。

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記者：譚志偉