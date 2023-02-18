【收購曼聯】卡塔爾確認出價全購曼聯、「再次將曼聯刻入球迷心靈深處」　英國億萬富翁據報已加入競購

▲ 【收購曼聯】卡塔爾確認出價全購曼聯 曼聯收市倒跌

卡塔爾的Jassim Bin Hamad Al Thani確認，已出價收購曼聯，未有披露作價，曼聯股價曾升1.7%，高見27.308美元，收市跌1.9%，收報26.33美元，市值43.38億美元。卡塔爾聲明指，競投曼聯是希望讓曼聯重拾昔日球場內外的輝煌，最重要的是，再次將曼聯刻入球迷心靈深處。

曼聯接收報價周五已到期，可能成為球會最大收購案，卡塔爾的報價，可能會受到英國億萬富翁Jim Ratcliffe的競爭所影響。

Jim Ratcliffe亦是曼聯球迷，他已尋求從高盛獲得融資。據英媒報道，Jim Ratcliffe亦已經正式出價競購，消息人士指，Jim Ratcliffe希望讓曼徹斯特回到曼聯。

【英超球隊】卡塔爾皇室據報開價50億英鎊收購曼聯 曼聯抽升一成創上市新高

【曼聯易手？】曼聯盤前漲13% 卡塔爾投資者據報有意以45億英鎊收購曼聯

【英超】曼聯班主尋賣盤 傳蘋果、碧咸有意收購 富瑞料競投過程激烈（第二版）

記者：譚志偉