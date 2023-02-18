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【跨境電商】快時尚電商平台Shein計劃赴美上市　料2年後收入超越H&M及Zara總和

股市 09:00 2023/02/18

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市場消息指，主要銷售快時尚服飾（Fast Fashion）的跨境電商Shein計劃今年稍後時間在美國進行IPO（首次公開招股），目前正積極吸引投資者，這間中國企業更預計收入將急速增長，由去年227億美元，提升至2025年585億美元，增速超過1倍，該目標較現時兩大零售巨頭H&M和Zara今年收入總和更高。

最新估值大縮水

Shein亦預計2025年平台上的商品交易總額（GMV）將增長至806億美元，較去年463億元增長超過1.7倍。集團管理層指，要實現上述目標，必須大幅改變銷售模式，包括贏得更多回頭客，並開始銷售更多樣化和更昂貴的服裝系列。

集團去年4月的最新一輪融資中，估值已突破1000億美元，使其成為當時全球第三大最具價值的私營公司。但市場消息指，公司創辦人兼首席執行官（CEO）許仰天上月正洽談一筆30億美元融資，估值僅為640億美元，或與公司利潤回落有關。

料2025年純利較去年升近10倍

公司雖然連續四年實現盈利，去年純利更達到7億美元，但該2021年的11億美元有所下降，主要因為空運成本和生產成本上升。公司預測，通過向高端消費者推出新的高端產品線，同時尋求降低倉儲和配送成本，2025年純利將增至75億美元，為去年純利近10倍的增長。

Shein現時是西方「Z世代」（1995-2009年出生）消費者的首選購物熱點，公司管理層指去年1.42億客戶總數中，約60%的客戶是首次在該平台上購物，期望到2025年，將大多數購物者轉變為忠實客戶，目標是在大約2.61億購物者中，將有60%為回頭客。

年輕消費者難建立品牌忠誠度

但市場人士指作為目標受眾是年輕的消費者，之前幾乎沒有表現出品牌忠誠度。諮詢公司Morning Consulting Brand Intelligence的研究顯示，美國Z世代女性考慮從Shein購買商品的比例，已從去年年5月54%的峰值下降到了9月份的39%。

該行分析師Claire Tassin坦言，受「Z世代」消費者歡迎是一把雙刃劍。她們對新的服裝品牌比其他任何一代人都更開放，意味著更容易贏得關注，但同時很難保持他們的忠誠度，因為下一個流行品牌也會很輕鬆地吸引她們的注意力。

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編輯：葉志偉

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