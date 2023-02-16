【大行報告】中國互聯網巨頭旗下人工智能計劃機遇與風險並存 高盛：關鍵是執行力

高盛發表研究報告，指考慮到中美關係對內地互聯網搜索行業格局、或貨幣化模型，以及先進GPU或芯片供應有潛在的影響，認為中國互聯網巨頭旗下人工智能計劃的機遇與風險並存，而關鍵在於執行力、訓練或測試。該行預計，在提升終端用戶及企業等生產力方面，人工智能將會發揮重要作用，透過數百至數千億個參數和程序能力，並基於程序需求增加，這將會推動雲玩家的機會。





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該行表示，有報道指阿里巴巴(09988)達摩院正研究類似ChatGPT產品，並近期處於內部測試階段，或有機會與DingTalk作出深度整合；該行認為在內地互聯網巨頭當中，在AI芯片、模型及基礎建設方面，阿里處於一個有利地位。

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此外，騰訊(00700) 人工智能實驗室(AI Lab)結合集團業務場景，並集中於聚焦遊戲人工智能、數字人、內容人工智能、社交人工智能等四大領域應用，並擁有逾100款自研產品。該行認為，騰訊亦在傳統行業尋求重要的人工智能應用，包括醫療保健、農業、工業和製造業，以幫助企業優化其基礎設施和營運。

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記者：張以正