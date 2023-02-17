【券商報告】富瑞上調汽車之家美股目標價至48美元 維持買入評級

富瑞發表研究報告指，汽車之家（02518）去年第四季收入表現超出市場預期約1.9%，成本控制亦較預期好，帶動非公認會計準則下盈利表現向好。該行指，管理層強調在內容生態系統和新業務方面取得進展，當中主要是來自於穩健用戶增長、新能源汽車新零售模式表現理想、經銷商在數據產品方面深入滲透，以及二手車業務的整合所帶動，維持對汽車之家的「買入」評級，美股目標價升至48美元。

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富瑞預測今年全年公司收入將按年增長約3%至71.5億元人民幣，增幅較2021年加快，當中數據產品及二手車業務綫上表現預期向好。考慮到對內容方面的投資，預計全年非公認會計準則盈利將按年增長約5%至21.7億元人民幣。





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至於首季業績，富瑞維持其收入及非公認會計準則盈利預測基本不變，料分別增長1%及1.6%，達到14.9億及4.44億元人民幣。



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記者：張以正