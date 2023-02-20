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【內險股】眾安在綫發盈警　股價照升6%　料去年轉蝕最多15億元人民幣

股市 09:50 2023/02/20

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【內險股】眾安在綫發盈警　料去年轉蝕最多15億元人民幣

眾安在綫 （06060） 於上周五（17日）發盈警，預期集團於去年度錄得歸屬於母公司股東的淨虧損約13億至15億元（人民幣，下同）範圍內，而集團前年錄得純利逾11.6億元。眾安在綫指，去年該公司錄得總保費收入約236.5億元，按年增長約16%。去年度公司承保業務的綜合成本率預計較前年度進一步改善。

眾安在綫於周一（20日）早段照升6.1%，現報22.6港元。

董事會認為，導致集團錄得歸屬於母公司股東的淨虧損的主要因素包括：（i）投資收益大幅下降，一方面由於去年資本市場整體低迷，另一方面由於集團自去年1月1日起採用香港財務報告準則第9號「金融工具」以替代香港會計準則第39號「金融工具：確認和計量」，進而導致投資收益對當期歸屬於母公司股東的淨利潤的貢獻減少約10億至12億元範圍內；及（ii）去年美元兌人民幣滙率上升，導致集團以美元計價的應付債券產生未實現的滙兌損失。

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編輯：胡學能

港股 保險公司 盈警 眾安在線（06060）
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