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【有相睇】怕與買家討價還價　業主曾玩失聯　終被代理勸服　601萬沽新葵芳花園

股樓投資 20:37 2023/02/17

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愈買會貴已成樓市主調，不少買家近期加快入市。中原地產許偉業說，新葵芳花園D座中層08室，實用面積418平方呎，早於2018年放盤，當時叫價720萬元，但由於業主嫌麻煩，不肯予準買家睇現樓，只准人睇相，加上「企硬」叫價，所以單位一直未能易手。及至去年11月，樓價大跌，業主見屋苑一個高層同類單位以498萬元易手，即失去信心，所以減價至630萬元，但仍然不准準買家睇樓。 

許偉業續說，鑑於近日氣氛轉好，業主態度轉變，開放單位予準買家睇樓，但奈何準買家還價進取，令該業主不知如何應對，所以失踪、失聯，令交易無法達成。經過多番勸解，業主終明白與賣方討價還價是必經過程，不應無故失聯，否則令人誤以為是不想賣。 

為了盡快賣出單位，業主進一步減價，叫價調低至610萬元，終獲準買家洽購，並定於周六睇樓。不過，該準買家得知業主過去事跡，加上早前曾被人捷足先登，為免錯失置業良機，即聯絡代理通知業主盡快睇樓，更明言「幾夜都等」，最終業主被其誠意打動，經一輪討價還價，單位以601萬元易手。 

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撰文 : 黃卓賢

新葵芳花園 葵芳 中原地產 二手市場 私人屋苑

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