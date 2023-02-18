有盈退休：不停流標的啟示

每個行業，都會按自己的利益去「唱」（即發表公開言論），樓市尤為明顯。你想發展商承認個市會下跌甚至崩盤？絕對無可能！故此，你訪問他們，答案一定會是由審慎樂觀到非常樂觀。他們口中，樓市根本有反地心吸力，絕對不會跌！



地產代理又如何？靠「食佣」謀生計，故此，只要貨如輪轉，就有佣賺，懶理樓市升跌。故此，當面對買家及賣家時，一定恫嚇前者說，要是不買的話，便會給「截糊」；而後者，則必力指再不減價賣，「蘇州過後無艇搭」，作繭自縛！正是「見人講人話，見鬼講鬼話」，純粹角色需要。



【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

買賣憑智慧去判斷



故此，作為精明消費者的你，當決定入市或出市時，上述2類人的意見，根本沒甚麼參考價值。如此一來，當要做決定時，又要憑甚麼去判斷呢？

答 案 很 簡 單 。 C o m m o n Sense，基本常識！就由自己的基本智慧，再加客觀資料，已足夠。



例如，有人問：「喂！今年樓價有沒有機會大升呀？又或是打橫行，還是會跌呢？」讓我們先看看客觀資料！



過去個多月，有3個大型地產項目流標收場。為甚麼？因各大地產發展商一是不投地，一是出價甚低。根本未到價，政府及港鐵當然不會賤賣土地。

發展商投地意欲低

為甚麼發展商對投地興趣缺？第一，因如今息口太高；第二，經濟大勢不明朗，不應貿然下注，除非價錢很吸引；第三，許多發展商已累積大量庫存，而手頭上更有大量貨未清，怎敢再做新貨。



事實上，政府早已公布私樓潛在供應超過10萬個，另再有3萬多個貨尾，以及即將落成單位，全部等人買。



如此環境，只有傻子才會相信今年樓市將大升！就算橫行，都已偷笑啦！大量「麵包」未出到貨，又怎樣辦？發展商繼續捱貴息？ NO！首先，不再買入「麵粉」；第二，減價促銷！這就是Common Sense。

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍