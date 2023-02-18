  • 19°C
香港時間 : 2023218日 (週六) 01:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

有盈退休：不停流標的啟示

名人薈萃 00:15 2023/02/18

分享：

分享：

每個行業，都會按自己的利益去「唱」（即發表公開言論），樓市尤為明顯。你想發展商承認個市會下跌甚至崩盤？絕對無可能！故此，你訪問他們，答案一定會是由審慎樂觀到非常樂觀。他們口中，樓市根本有反地心吸力，絕對不會跌！


地產代理又如何？靠「食佣」謀生計，故此，只要貨如輪轉，就有佣賺，懶理樓市升跌。故此，當面對買家及賣家時，一定恫嚇前者說，要是不買的話，便會給「截糊」；而後者，則必力指再不減價賣，「蘇州過後無艇搭」，作繭自縛！正是「見人講人話，見鬼講鬼話」，純粹角色需要。
 

【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

買賣憑智慧去判斷


故此，作為精明消費者的你，當決定入市或出市時，上述2類人的意見，根本沒甚麼參考價值。如此一來，當要做決定時，又要憑甚麼去判斷呢？
答 案 很 簡 單 。 C o m m o n Sense，基本常識！就由自己的基本智慧，再加客觀資料，已足夠。


例如，有人問：「喂！今年樓價有沒有機會大升呀？又或是打橫行，還是會跌呢？」讓我們先看看客觀資料！
 

過去個多月，有3個大型地產項目流標收場。為甚麼？因各大地產發展商一是不投地，一是出價甚低。根本未到價，政府及港鐵當然不會賤賣土地。

發展商投地意欲低

為甚麼發展商對投地興趣缺？第一，因如今息口太高；第二，經濟大勢不明朗，不應貿然下注，除非價錢很吸引；第三，許多發展商已累積大量庫存，而手頭上更有大量貨未清，怎敢再做新貨。


事實上，政府早已公布私樓潛在供應超過10萬個，另再有3萬多個貨尾，以及即將落成單位，全部等人買。


如此環境，只有傻子才會相信今年樓市將大升！就算橫行，都已偷笑啦！大量「麵包」未出到貨，又怎樣辦？發展商繼續捱貴息？ NO！首先，不再買入「麵粉」；第二，減價促銷！這就是Common Sense。

【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

有盈退休：港股心頭好
2022/09/03
有盈退休：港股心頭好
有盈退休：「做生意﹖咪搞我！」
2022/10/15
有盈退休：「做生意﹖咪搞我！」
有盈退休：切忌破釜沉舟封死後門
2022/11/26
有盈退休：切忌破釜沉舟封死後門
有盈退休：誰會傻傻地開舖
2022/12/24
有盈退休：誰會傻傻地開舖
《有盈退休》：應該存哪隻外幣?
2023/01/21
《有盈退休》：應該存哪隻外幣?

你可能感興趣

有盈退休：港股心頭好
00:10 2022/09/03
有盈退休：港股心頭好
有盈退休：「做生意﹖咪搞我！」
00:15 2022/10/15
有盈退休：「做生意﹖咪搞我！」
有盈退休：切忌破釜沉舟封死後門
00:15 2022/11/26
有盈退休：切忌破釜沉舟封死後門
曾智華 地產代理 港鐵 發展商

下一篇文章

保誠「優秀人才培訓師」 薪火相傳 培育行業傑出精英
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

個別學生進食「活力午餐」飯盒後感不適 大家樂：非常重視事件 暫停2月20及21日飯盒供應兩天
個別學生進食「活力午餐」飯盒後感不適 大家樂：非常重視事件 暫停2月20及21日飯盒供應兩天
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【免費活動】（附登記詳情）天文台11月辦兩場開放日 嶄新天氣預報、航空氣象科技率先睇 費用全免 每人可取四張入場券
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【帶你睇盤】屯門已補價兩房居屋　鄰近輕鐵站　3字頭有交易
【帶你睇盤】屯門已補價兩房居屋　鄰近輕鐵站　3字頭有交易
【澳門旅遊】噴射飛航推 買一送一票價優惠
【澳門旅遊】噴射飛航推 買一送一票價優惠
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款