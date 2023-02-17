Deel發表《全球招聘趨勢報告》 香港成亞太地區中 第二位全球招聘增長速度最快市場

隨著疫情放緩，社會逐步復常，企業招聘意欲更高。一站式全球團隊人力資源平台 Deel旗下研究和政策團隊 DeelLab， 周五（17日）發布了《全球招聘趨勢報告》。來自 160 個國家或地區，超過 26 萬名員工合約的調查結果顯示，從 2022 年 1 月到 2022 年12 月期間，全球招聘人數全年均在上升，其中亞太地區處於領先位置。 在所有 2022 年員工合約中，89% 為遙距職位。



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香港企業正在積極進行招聘，並在全球尋找人才以填補人才缺口。 按企業招聘率計算，香港在亞太地區排名第二，澳洲排名第一，印度排名第三。 在全球地區內，香港排名第六，前三位則是瑞典、澳洲和愛沙尼亞。

在進行海外招聘時，香港企業最常從烏克蘭、印度、菲律賓、英國和美國招聘遙距員工。香港企業最常進行全球招聘的主要職位包括：軟件工程師、市場營銷、業務開發/銷售、項目經理、程式開發人員。

與此同時，全球企業亦向香港人才招手進行遙距工作。 總部設在美國的企業最常聘請香港人才，其次是英國、加拿大、新加坡和丹麥。 這些香港人才最常受聘擔任以下職位：軟件工程師、統計師、產品開發、交易和銷售人員。

香港的 90 後和 00 後對遙距工作職位較為開放並積極把握全球工作機會

● 90 後 - 00 後： 67%

● 80 後： 25.4%

● 70 後：7.6%

根據全球招聘數據，亞太地區企業增長最快，而菲律賓則是亞太地區中最熱門的招聘市場。 全球企業招聘最熱門的首五個職位：軟件工程師和開發人員、產品設計師、產品經理、產品測試/品質保證工程師和項目經理。亞太地區也反映出類似的趨勢 — 軟件工程師、銷售和產品人員成為亞太地區最受歡迎的三個職位。



Deel 亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管 Karen Ng 表示：「香港成為按企業招聘率計算中亞太地區增長第二快的市場絕對是預期之內。 人才短缺依然是本地企業非常關注的議題，即使香港逐漸復常，我們仍發現這些企業繼續放眼全球人才庫，並在團隊中增加更多遙距工作職位，以填補市場上的缺口。」



她又指，由於企業現在擁有更精密的人力資源策略、企業基礎設施和數碼工具來支持全球化和混合勞動力，預計這個招聘趨勢不僅僅只會發生在未來一年，更會成為長遠的趨勢。 透過全球招聘，企業能夠保持競爭力和靈活性，確保能夠把握像軟件工程師這種極具全球需要的人才，或保留選擇移居海外的人才。

「到目前為止，我們明白到香港的勞動力需要更大的靈活性，亦很高興看到企業也在配合這種未來的工作模式，並利用全球招聘，在不受地域限制下，獲得其最佳人才。」

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責任編輯：陳詠妍