【全球搶人才】調查：亞太地區最渴人才　遙距工作模式助環球企業招聘

各行各業在後疫情時代陸續復常，重新燃起對人力資源的需求。不少行業，尤以服務性行業，均表示現正面對嚴峻的人才短缺問題，各施奇法希望搶奪優秀人才，例如使用不受地域限制都能辦公的遙距工作（Remote Work）模式。

亞太地區搶人才增長速度最快

一站式全球團隊人力資源平台Deel的研究和政策團隊Deel Lab今（17日）發布了《全球招聘趨勢報告》，指出香港企業正在積極進行招聘，並在全球尋找人才以填補人才缺口。根據來自全球160個國家或地區，超過26萬名員工合約的調查結果顯示，從2022年1月到12月期間，全球招聘人數全年均在上升，以亞太地區企業增長最快，而菲律賓則是亞太地區中最熱門的招聘市場。

按企業招聘率計算，香港在亞太地區排名第二，澳洲排名第一，印度排名第三。在全球地區內，香港排名第六，前三位則是瑞典、澳洲和愛沙尼亞。

「90後」和「00後」熱衷遙距工作

在所有2022年員工合約中，近9成（89%）為遙距職位。進行海外招聘時，香港企業最常從烏克蘭、印度、菲律賓、英國和美國招聘遙距員工；而最常進行全球招聘的主要職位則包括：軟件工程師、市場營銷、業務開發或銷售、項目經理、程式開發人員。

與此同時，全球企業亦向香港人才招手進行遙距工作，香港的「90後」和「00後」對遙距工作職位較為開放，並積極把握全球工作機會。調查結果顯示，總部設在美國的企業最常聘請香港人才，其次是英國、加拿大、新加坡和丹麥。這些香港人才最常受聘擔任的職位包括：軟件工程師、統計師、產品開發、交易和銷售人員。

Deel 亞洲業務拓展總監兼香港、新加坡、東南亞國家聯盟及印度業務主管Karen Ng表示，由於企業現在擁有更精密的人力資源策略、企業基礎設施和數碼工具來支持全球化和混合勞動力，預計這個招聘趨勢不僅只會發生在未來一年，更會成為長遠的趨勢，確保能夠把握像軟件工程師這種極具全球需要的人才，或保留選擇移居海外的人才。

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責任編輯：楊嘉軒