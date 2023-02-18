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【美國加息】美前財長薩默斯：聯儲局加息影響有限 下月加息0.5厘機會升溫

環球政經 17:37 2023/02/18

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美國通脹回落速度放慢，1月CPI按月升0.5%，為去年10月以來最高升幅，而1月非農業職位增幅也高過預期。美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）認為，美國通脹壓力增大，表明聯儲局的加息行動到目前為止產生的影響有限，迫使當局須加大力度應對，採取更多超出預期的行動及手段，繼而導致經濟陷入停頓的風險增加。

同場加映﹕【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

自去年3月以來，聯儲局已經加息8次，將借貸成本推至高位。他認為現在主張聯準會在3月的政策會議上加息0.5厘還為時過早，但可能性正在升溫。他指出，隨著企業著手因應庫存和員工的增加，但消費者的消費能力下降時，經濟仍有可能發生停滯。

【領展供股】 領展「世紀供股」 有大行一舉下調評級至「跑輸大市」 股價一度大跌逾16%【見下頁

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薩默斯估計，目前美國通脹接近7%，創下40年來高位，聯儲局可能感覺到加息效果將受外界質疑。他認為，聯儲局其實有機會延長加息周期，更可能再次加大加息幅度。

同場加映﹕【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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記者：郭秀慧

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經濟衰退 貨幣政策 加息 美國聯儲局 通脹

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