▲ 【中概股監管】中證監要求企業赴香港美國上市前須備案、或需安全評估審查 與證監會簽合作備忘錄

中證監發布《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》，新例3月31日生效。中證監表示，即時停止受理股份有限公司境外公開募集股份及上市（包括增發）的行政許可申請，改為接收備案溝通申請。新管理辦法下，內地企業往香港或美國等境外交易所上市，須向中證監備案。

據中證監指引，當局要求備案文件之中包括「國務院有關主管部門出具的安全評估審查意見（如適用）」。

與此同時，香港證監會與中國證監會就最新文件《管理試行辦法》簽訂監管合作備忘錄，備忘錄明確了在發行上市、跨境執法合作、中介機構監管、信息交換等領域相關的監管合作安排和程序。備忘錄的簽署，將便利中國證監會和香港證監會履行各自監管職責，共同打擊跨境違法違規行為，保護投資者合法權益，確保兩地市場平穩健康發展。

境外上市視為「 存量企業 」 不要求立即備案

中證監表示， 在境外發行上市的企業將視為 「 存量企業 」， 不要求立即備案，後續如涉及再融資等備案事項時按要求備案即可。

據該《辦法》， 已施行之日起已獲境外監管機構或者境外證券交易所同意（如香港市場已通過聆訊、美國市場已獲准註冊等），但未完成間接境外發行上市的境內企業，給予6個月過渡期。

在6個月內完成境外發行上市的，視為 「 存量企業 」；惟 需重新向境外監管機構履行發行上市程序（如香港市場需重新聆訊等）或者未完成境外發行上市的，應當按要求備案。

中證監發言人表示，對於VIE架構企業境外上市，備案管理將堅持市場化、法治化原則，加強監管協同。另外，當局將徵求有關主管部門意見，對滿足合規要求的VIE架構企業境外上市予以備案，支持企業利用兩個市場、兩種資源發展壯大。

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記者：伍鍵文