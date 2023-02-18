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【ChatGPT大熱】馬斯克直指OpenAI變質 與創辦時初衷背道而馳

環球政經 16:55 2023/02/18

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隨住ChatGPT爆紅，開發商OpenAI身價亦水漲船高。有份參與創立的特斯拉（Tesla，美：TSLA）執行長馬斯克（Elon Musk）則在社交平台Twitter上發文表示，OpenAI目前已與當初創辦的目標背道而馳。 

同場加映﹕【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

馬斯克為OpenAI創辦人之一，惟在2018年與其他創辦人意見分歧，隨後離開公司。馬斯克指，原先創建OpenAI為一家開源且非營利公司，因此以「Open」命名，而目標就是抗衡谷歌（Google），然而現在成了一家由微軟（Microsoft，美：MSFT）控制的閉源、追求利潤最大化的公司，與其初衷背道而馳。

【招行 3968】 招行2022年純利按年升逾15% 股價創逾半年新高 野村上調招行目標價一成【見下頁

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據外媒報道，馬斯克早前出席杜拜舉行的世界政府峰會上發言提到，「未來文明面臨的最大風險之一是人工智能（AI）！」他也提到，ChatGPT已經向人類展示了AI已經進步到了令人難以置信的地步，而這是大家需要擔心的事。

 

同場加映﹕【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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記者：郭秀慧

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特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla Google 人工智能 Microsoft 微軟（Microsoft，美：MSFT） Twitter

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