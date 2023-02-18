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【美股消息】Elon Musk又有新動作？ 傳Tesla考慮收購加國鋰礦商 進軍鋰礦業

股樓投資 15:48 2023/02/18

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據外媒引述知情人士報道，電動車生產商特斯拉（Tesla，美：TSLA）有意收購加拿大礦鋰礦商Sigma Lithium（美：SGML）。消息刺激Sigma Lithium股價盤後爆升逾24%。

同場加映﹕【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

報道指，為確保鋰離子電池供應鏈穩定，特斯拉正在考慮自家提煉鋰礦。報道引述知情人士表示，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與潛在顧問長期討論收購礦商的可能性，包括Sigma Lithium，且傳持股46%的Sigma Lithium最大股東A10 Investimentos也一直在尋找機會出售股票，並在評估礦商和汽車廠商的收購可能，目前與特斯拉的商討仍處初期階段。

特斯拉及Sigma Lithium拒絕回應報道。

【比亞迪 1211】 比亞迪發盈喜 去年多賺逾4倍 擬進軍車險業務【見下頁

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青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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記者：郭秀慧

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股票 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 Tesla

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