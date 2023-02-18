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【金沙業績】 金沙中國去年虧損擴大約51% 不派末期息 港珠澳大橋將推動旅遊業

股樓投資 15:09 2023/02/18

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金沙中國（01928）公布初步全年業績，截至去年底止全年虧損15.8億元（美元，下同），按年擴大約51%，2021年同期虧損10.5億元。每股虧損19.55仙，不派末期息。股價周五（17日）收報28.15元，跌3.1%。

同場加映﹕【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

金沙公布，去年淨收益約16.1億元，按年跌44.2%，只相當於2019年淨收益約18%。其中，娛樂場淨收益9.5億元，按年少52.3%。經調整物業EBITDA虧損為3.2億元，轉盈為虧；全年虧損則為15.8億元，按年擴大50.5%。

【藍籌業績】 恒隆地產去年基本純利減少4%至42億元 末期息不變派0.6元 股價插逾5%【見下頁

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集團指，去年虧損擴大主要由於鄰近地區及澳門的疫情病例增加，導致旅遊限制收緊，以致訪客量減少所致。集團表示，去年實施一系列成本控制措施，以兌現對僱員的承諾，避免大量裁員。

同場加映﹕【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

截至去年底，金沙現金及現金等價物結餘總額為7.9億元，而受限制現金及現金等價物為9.1億元，於今年1月上旬可供使用。展望今年，金沙相信，澳門市場將會復甦，並將於未來受惠於在澳門及大灣區可觀的基礎建設投資，而港珠澳大橋將有助澳門於未來數年內，旅遊業及會展獎勵旅遊業務的發展。

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記者：郭秀慧

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金沙中國有限公司（01928） 港股 疫情 EBITDA 純利 澳門 大灣區

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