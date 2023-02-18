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【Hermès】 愛馬仕Hermès業績強勁 去年收入及盈利均創新高 向每名員工派4,000歐元獎金

股樓投資 14:23 2023/02/18

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法國著名奢侈品公司Hermès公布，去年收入及盈利齊創新高。2022年全年收入按年增29%至116億元（歐元，下同），若撇除匯率變動影響，收入按年增23%；純利按年增38%至33.6億元，淨利潤率達29%。

同場加映﹕【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

單看第四季，收入按年增長25.7%至29.9億元，好過預期。當中大中華區銷售持續增長，未見受去年底內地疫情加劇影響，更於去年10月於上海開設第4家分店，而香港國際機場分店亦於去年11月重開。

【中國中免 1880】 中國中免去年少賺近5成 高盛料股價短期承壓 股價創逾一個月低【見下頁

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Hermès行政總裁Axel Dumas表示，在農曆新年期間看到中國客戶對產品的強勁需求，對今年收入增長充滿信心。公司表示，計畫派發每股13元的股息，高於前一年的8元。公司又指，將於本月底向全球所有員工發放4,000元（折合約3.3萬港元）的額外獎金。

同場加映﹕【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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記者：郭秀慧

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