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【SHEIN上市】內地跨境電商Shein擬今年赴美上市 料2年後營收達600億美元 將超越H&M及Zara總和

環球政經 13:26 2023/02/18

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據內媒報道，內地跨境電商巨頭SHEIN計畫於今年稍後時間在美國進行IPO（首次公開發行），目前正積極吸引投資者。SHEIN向投資者透露，目標到2025年營收將增長一倍以上，達到近600億元（美元，下同），遠高於去年的227億元，亦意味著將超過零售巨頭H&M和Zara目前的年銷售額總和。

同場加映﹕【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

Shein預計，到2025年，平台上的商品交易總額（GMV）將增長至806億元，較去年463元增長超過1.7倍。管理層指出，要實現上述目標，公司必須大幅改變銷售模式，包括贏得更多回頭客，並開始銷售更多樣化和更昂貴的服裝系列。

【ChatGPT大熱】 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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據公司數據顯示，Shein已連續4年實現盈利，2022年利潤達到7億元，但較2021年的11億元有所下降，主要由於高昂的空運成本和不斷上升的生產成本所影響。Shein預計，通過向高端消費者推出新的高端產品綫，同時尋求降低倉儲和配送成本，2025年純利將增至75億元，與去年盈利相比，接近增長10倍。

同場加映﹕【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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記者：郭秀慧

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