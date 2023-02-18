  • 23°C
香港時間 : 2023218日 (週六) 13:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Subway正式宣布賣盤 估值逾100億美元

環球政經 12:47 2023/02/18

分享：

分享：

美國知名快餐品牌Subway正式宣布求售，估值可能超過100億美元。公司指，目前已聘請摩根大通（J.P. Morgan）提供諮詢，探討出售的過程，不過並未有詳細的時間表，也不會保證一定會出售。

同場加映﹕【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

Subway指，作為一間非上市公司，公司不對所有權結構和商業計劃發表評論，並強調管理團隊仍然致力於未來，並將繼續執行其多年的轉型之旅，其中包括專注於餐牌創新、餐廳現代化和改善整體顧客體驗。

【ChatGPT熱潮】 美團王慧文自資5,000萬美元 成立科技公司請人才 揚言打造中國OpenAI【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

SUBWAY於1965年由德魯卡（Fred DeLuca）和巴克（Peter Buck）共同創辦，至今都由兩個創辦人家族持有。截至2021年，Subway在全球100多個國家地區，開設超過3.7萬家門市，其中約2.1萬家位於美國，是其主要市場。據研究調查公司Technomic的數據顯示，Subway是當地速食快餐連鎖店最多分店的企業，其次是星巴克居，然後是麥當勞。

 

同場加映﹕【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

雖然SUBWAY積極開設新分店，但近年受大力水手炸雞（Popeyes） 和福來雞（Chick-fil-A）等同業的激烈競爭，SUBWAY開始走下坡，「一哥」地位受到考驗。據Technomic數據顯示，SUBWAY銷售額在2012年達到180億美元的峰值後，銷售額便急轉直下，2021年更一口氣關了1,600多家店，直到2022年才逐漸轉好，同店銷售額按年增長9.2%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
經濟 星巴克 同店銷售 市盈率 麥當勞

上一篇文章

【晶片供應】供過於求？晶圓廠打減價戰

下一篇文章

【數字經濟】中國電子競技產業 5年來總收入首次下降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
【消費優惠】K11享用下午茶套餐 即可以9折購得限量版「廣彩繪製香檳」　每瓶售$3,380
個別學生進食「活力午餐」飯盒後感不適 大家樂：非常重視事件 暫停2月20及21日飯盒供應兩天
個別學生進食「活力午餐」飯盒後感不適 大家樂：非常重視事件 暫停2月20及21日飯盒供應兩天
【GOOGL】YouTube行政總裁宣布辭職　見證公司成為全球最大影片平台
【GOOGL】YouTube行政總裁宣布辭職　見證公司成為全球最大影片平台
【澳門旅遊】噴射飛航推 買一送一票價優惠
【澳門旅遊】噴射飛航推 買一送一票價優惠
CCL按周稍回落0.46%　企穩160點水平　中原：展望復活節前後重上170點
CCL按周稍回落0.46%　企穩160點水平　中原：展望復活節前後重上170點
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
【最佳情人節禮物】夫婦花68萬裝修485呎愛巢 打造輕奢華風格
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款