Subway正式宣布賣盤 估值逾100億美元

美國知名快餐品牌Subway正式宣布求售，估值可能超過100億美元。公司指，目前已聘請摩根大通（J.P. Morgan）提供諮詢，探討出售的過程，不過並未有詳細的時間表，也不會保證一定會出售。

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Subway指，作為一間非上市公司，公司不對所有權結構和商業計劃發表評論，並強調管理團隊仍然致力於未來，並將繼續執行其多年的轉型之旅，其中包括專注於餐牌創新、餐廳現代化和改善整體顧客體驗。

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SUBWAY於1965年由德魯卡（Fred DeLuca）和巴克（Peter Buck）共同創辦，至今都由兩個創辦人家族持有。截至2021年，Subway在全球100多個國家地區，開設超過3.7萬家門市，其中約2.1萬家位於美國，是其主要市場。據研究調查公司Technomic的數據顯示，Subway是當地速食快餐連鎖店最多分店的企業，其次是星巴克居，然後是麥當勞。

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雖然SUBWAY積極開設新分店，但近年受大力水手炸雞（Popeyes） 和福來雞（Chick-fil-A）等同業的激烈競爭，SUBWAY開始走下坡，「一哥」地位受到考驗。據Technomic數據顯示，SUBWAY銷售額在2012年達到180億美元的峰值後，銷售額便急轉直下，2021年更一口氣關了1,600多家店，直到2022年才逐漸轉好，同店銷售額按年增長9.2%。

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記者：郭秀慧