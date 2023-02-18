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【美股消息】散戶搶買美股 每日流入資金創史上最高 邊隻最多人買？

股樓投資 11:18 2023/02/18

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據研究公司Vanda數據顯示，因散戶害怕錯過行情，過去一個月大舉湧入美股，每日資金流入速度更創新高，平均每日達15.1億美元。

研究公司Vanda的VandaTrack追蹤工具蒐集9,000多隻股票和ETF的散戶投資活動。據最新調查顯示，美股散戶的首選仍然是特斯拉（Tesla，美﹕TSLA），年初至今散戶資金流入總額達97億美元，遙遙領先於其他投資標的；其次是跟踪基準標準普爾500指數的ETF—SPDR標普500（美﹕SPY），年初至今散戶資金流入總額為36億美元。至於亞馬遜（Amazon，美﹕AMZN）、蘋果（Apple，美﹕AAPL）和英偉達（NVIDIA，美﹕NVDA）分別位列散戶至愛的第三、四、五位，年初至今散戶資金流入分別為18億美元、17億美元和14億美元。

同場加映﹕【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

此外，早前大跌的股份也受到追捧，包括「科技女神股」Cathie Wood旗下的旗艦基金ARK Innovation ETF（美：ARKK），年初至今散戶資金流入1.7億美元，排第27位。同時，散戶投資者還大量買入ARKK的重倉股，包括Coinbase（美﹕COIN）、Block（美﹕SQ）、Roku（美﹕ROKU）等。

【領展供股】 領展「世紀供股」 有大行一舉下調評級至「跑輸大市」 股價一度大跌逾16%【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

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記者：郭秀慧

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