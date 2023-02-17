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【互聯互通】人行就內地及香港利率互換通管理辦法徵求意見

宏觀解讀 19:19 2023/02/17

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【互聯互通】人行就內地及香港利率互換通管理辦法徵求意見

人行就《內地與香港利率互換市場互聯互通合作管理暫行辦法》徵求意見，明確「北向互換通」初期可交易標的為利率互換產品，「北向互換通」利率互換的報價、交易及結算幣種為人民幣；「北向互換通」實行額度管理，並根據市場情況適時調整。

徵求意見稿稱，符合人行認可的中央對手方清算機構（下稱境內清算機構）和香港證監會可的結算所（下稱境外清算機構）通過清算機構互聯互通，共同向境內外投資者提供清算、結算服務等。

境內外清算機構建立特殊風險準備資源

境內外清算機構之間建立中央對手方清算機構互聯，根據金融市場基礎設施原則要求及各自中央對手清算風險管理制度，分別管理境內、境外兩端清算參與者風險，並共同管理相互之間的淨額風險，其中包括建立特殊風險準備資源覆蓋境內外任一清算機構違約場景下的潛在損失，建立相應違約處置安排控制溢出風險。

徵求意見稿顯示，「北向互換通」境外投資者應符合人行要求並完成銀行間債券市場入市備案，境內投資者應簽署互換通報價商協議。

滙兌管理安排方面，使用外滙參與「北向互換通」交易清算的境外投資者，可在一家香港結算行開立人民幣資金帳戶，用於辦理資金滙兌和結算業務。相關資金兌換納入人民幣購售業務管理。

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【互聯互通】互換通據報在第一季推出

編輯：胡學能

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