里安納度想擺脫「女友25歲魔咒」或情定熟女

荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）被指鍾情後生女，歷任前女友都不會大過25歲。有指里安納度希望擺脫女友25歲前分手的魔咒，尋求與成熟女性開展新戀情。

網民狂嘲Kendall Jenner修圖過度 本尊拍片解畫 【下一頁】

《每日郵報》引述消息人士指，外界持續揣測里安納度只會與後生女拍拖，令他感到不高興，他希望擺脫「女友25歲魔咒」的形象。

里安納度歷任女友

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

名模Camila Morrone去年6月過完25歲生日後，就與里安納度結束5年戀情。據悉，里安納度抗拒外界慣常將他與年輕女性扯上關係，渴望能擁有與Camila一樣穩定、成熟、真實的感情。

湯告魯斯現身奧斯卡午餐會 網民笑靚佬湯變特朗普 【下一頁】

里安納度早前與年僅19歲的以色列女模Eden Polani傳出緋聞，兩人在一個洛杉磯舉行的派對上合照，外界普遍認為兩人正在約會。

不過消息人士反駁上述緋聞，指兩人只是在同一場音樂活動坐在一起，當時現場也有很多嘉賓，兩人並非獨處。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲