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里安納度想擺脫「女友25歲魔咒」或情定熟女

環球社會熱點 09:05 2023/02/18

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荷里活巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）被指鍾情後生女，歷任前女友都不會大過25歲。有指里安納度希望擺脫女友25歲前分手的魔咒，尋求與成熟女性開展新戀情。

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《每日郵報》引述消息人士指，外界持續揣測里安納度只會與後生女拍拖，令他感到不高興，他希望擺脫「女友25歲魔咒」的形象。

里安納度歷任女友

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名模Camila Morrone去年6月過完25歲生日後，就與里安納度結束5年戀情。據悉，里安納度抗拒外界慣常將他與年輕女性扯上關係，渴望能擁有與Camila一樣穩定、成熟、真實的感情。 

湯告魯斯現身奧斯卡午餐會 網民笑靚佬湯變特朗普 【下一頁】

里安納度早前與年僅19歲的以色列女模Eden Polani傳出緋聞，兩人在一個洛杉磯舉行的派對上合照，外界普遍認為兩人正在約會。

不過消息人士反駁上述緋聞，指兩人只是在同一場音樂活動坐在一起，當時現場也有很多嘉賓，兩人並非獨處。

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責任編輯：鄭錦玲

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