【醫藥股】諾輝健康於香港科技園設研發中心　料5年投入1億元

▲ 【醫藥股】諾輝健康科技園設研發中心 料5年投入1億元

諾輝健康 （06606） 於香港科技園設立國際研發中心，料未來5年總投入1億元，首批招募20至30位科學家。諾輝執行董事兼首席科學家陳一友表示，國際化是公司必經之路，曾考慮在美國矽谷及新加波等地設立研發中心，惟最終決定選址香港，主要由於香港擁完備電子醫療記錄系統及最長壽的人群，有助日後開展包括老年疾病等相關研究。

諾輝國際研發中心一期建設約1萬平方英尺，包括7000平方英尺高通量二代測序基因檢測實驗室。

諾輝：正籌備癌症早篩研究院

諾輝董事長兼CEO朱葉青表示，今年公司正推進尿液樣本的宮頸癌篩查研究及肝癌早篩臨床試驗，國際研發中心啟用後，將有力保障管線研發的如期推進。陳一友又透露，目前正籌備癌症早篩研究院，將專注於癌症早篩技術及分子診斷行業的底層技術，料在今年上半年正式營運。

創科局副局長張曼莉表示，近月創科局「馬不停蹄」做招商引資，短時間内見證大型藥企及生科公司在港擴展業務及設立亞太中心，政府會爭取將香港打造成國際創科中心。

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記者：伍鍵文