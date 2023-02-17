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【愛馬仕業績】Hermès年收入增29%至近千億港元、每名員工派4000歐元　哪類奢侈品消費增長最快？

股市 19:11 2023/02/17

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法國奢侈品品牌Hermès 2022年收入、盈利齊創新高，全年收入按年增29%至116億歐元（約968億港元），若撇除匯率變動影響，收入按年增23%；Hermès 全年多賺38%至33.6億歐元，淨利潤率達29%。Hermès宣布，將向全體員工派額外獎金4000歐元。

中國內地去年底疫情加劇，衝擊部分奢侈品消費，但單計第四季，Hermès收入保持26%按年增長，集團形容大中華區銷售業績季度持續，並且在10月於上海開設第四家分店，香港國際機場分店亦於11月重開。

以市場劃分，Hermès除了在歐洲市場收入僅增長18%，其餘主要地區收入都達20%以上。美洲市場收入大增32%，法國本土市場收入增27%，日本以外亞洲地區增長22%，日本收入增20%。

Hermès名錶銷售增長最快 今年再開兩個工作坊

若以固定匯率計算，Hermès各類奢侈品之中，名錶銷售額增長達46%，為增長最快類別，成衣及配飾、絲綢及紡織品分別增長36%和20%。佔收入最多的皮革製品業務全年收入升16%至49.6億歐元，增長相對較慢，但第4季按年增加加快至25%。

Hermes行政總裁Axel Dumas指出，品牌渡過「非凡的一年」，業績受惠國際市場良好表現，預計2023年將開設兩家新的皮具工坊，位於諾曼底區Louviers和阿登省的la Sormonne。

大劉劉鑾雄77個絕品手袋全數拍出、總成交價2500萬 成交價逾152萬的Hermès手袋係邊個？可見【下一頁】

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記者：宋佩恩

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