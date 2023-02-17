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【異動股】東亞去年少賺17%至43.6億元 仍獲兩大行上調目標價 股價逆市反彈5%

股樓投資 18:17 2023/02/17

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東亞銀行（00023）去年少賺17%，但獲兩間大行上調目標價。股價逆市反彈，重越20天及10天綫，更見逾6個月高位，最高見10.84元，一度升7.5%，收報10.6元，仍大升5.2%。

同場加映﹕【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

溫股知新
【溫股知新】調整未完成 復常股最醒

東亞昨日（16日）公布去年全年業績，錄得可歸屬於集團股東溢利達43.6億元，按年減少17.3%，每股基本盈利1.32元，主要因為大幅增加內房貸款撥備。宣派第二次中期股息每股0.17元，連同已派中期息及特別息，全年合共派息每股0.81元，按年增長15.7%。

【ChatGPT熱潮】 美團王慧文自資5,000萬美元 成立科技公司請人才 揚言打造中國OpenAI【見下頁

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去年盈利見倒退，但多家大行認為東亞表現已勝預期，包括富瑞及滙豐環球研究。富瑞指出，東亞淨息差表現勝期，對1月淨息差的指引亦令人鼓舞，而且撥備仍處於高水平，但信貸成本正常化的可見度有所提高。該行指，雖然1月港元銀行同業拆息（HIBOR）回落，但管理層指出淨息差只從去年12月高位輕微回調，並指引今年淨利息收入可增20億元，相當於香港業務淨息差達1.73厘，因此將其目標價由11元上調至12元，維持「買入」投資評級。

同場加映﹕【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

青姐話
【青姐話】虛火？實火？熄咗火？

滙豐環球研究指，東亞銀行去年表現勝預期，雖然不良貸款比率提升至2.39%，超出市場預期，而下半年較上半年提升82個基點，當中大部分是來自於中國商業地產抵押貸款（CRE）的影響，同時去年資產規模錄得負增長，普通股權一級資本比率亦較預期低。不過，該行指出，東亞管理層旨在進一步降低借貸風險，而去年底中國CRE風險敞口已降至約700億元，預計相關減值費用已在去年下半年見頂。該行預計，東亞今年股息可望上調，同時調高今明兩年盈利預測2.6%及6.3%，並上調對目標價，由10元升至10.4元，維持「持有」投資評級。

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記者：郭秀慧

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